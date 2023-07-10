Матвиенко заявила о достижении абсолютного консенсуса в РФ по отношениям с Китаем

Матвиенко: в России достигнут абсолютный консенсус по развитию отношений с Китаем Фото: пресс-служба СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита делегации парламента России в Китай заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в вопросе развития отношений между Москвой и Пекином в России достигнут абсолютный консенсус.

“Хочу отметить, что у нас в России абсолютный консенсус в отношении развития российско-китайских отношений. И в обществе, и у президента, и у правительства, и у парламента. Мы очень рады и приветствуем такое активное развитие в самых разных сферах нашего сотрудничества”, — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что российско-китайское сотрудничество получает огромную общественную поддержку, поскольку полностью соответствует интересам обеих сторон. Также она передала Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина и отметила, что российский лидер с теплом вспоминает визит своего коллеги в Москву в марте этого года.

Напомним, председатель КНР в преддверии того визита в Россию написал большую статью, в которой указал укрепление сотрудничества, дружбы и мира как основную причину поездки, поскольку тесное сотрудничество Москвы и Пекина имеет для обеих сторон стратегическое значение.