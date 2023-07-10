В России упростили открытие банковских счетов иностранцам

Путин подписал закон об упрощении открытия иностранцами банковских счетов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий открытие счетов и вкладов в российских банках для иностранцев. Согласно новым правилам, для открытия счетов в банках России иностранцам больше не нужно присутствовать лично.

Обновленные правила были внесены в федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и вступят в силу через десять дней.

Данный закон был разработан по указу Владимира Путина и направлен на разрешение проблемы иностранных туристов, которые из-за ухода из России Visa и Mastercard потеряли возможность расплачиваться своими картами на территории Российской Федерации.

Для открытия счетов в российских банках иностранным туристам придется обратиться в банк в своей стране и пройти идентификацию, после которой они смогут открыть новый счет на территории России и получить здесь новую карту. При этом операции с деньгами, совершаемые по поручению иностранного физлица на сумму от 50 тысяч рублей будут подлежать обязательному контролю.

Напомним, во время посещения Дербента президент России Владимир Путин поручил правительству максимально упростить все бюрократические проволочки, связанные с необходимыми формальностями для туристов из-за рубежа, а также напомнил о необходимости создания условий оформления электронных виз для привлечения новых иностранных туристов.