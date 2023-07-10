Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы применения насилия. В нем предусматривается наказание до десяти лет лишения свободы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Штрафы для коллекторов могут составлять от 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до трех. Также наказанием за угрозы насилия или уничтожения имущества нарушителям может грозить до пяти лет тюрьмы.

Максимальное же наказание в рамках нового закона могут получить коллекторы, которые организованной группой лиц применили насилие к должнику, либо же уничтожили его имущество. В этом случае штраф может достигать пяти миллионов рублей, а срок заключения возрастает до десяти лет.

Напомним, что ранее Госдума приняла этот закон в третьем чтении, после чего он и ожидал подписи главы государства. Кроме самих угроз или применения насилия, под статью попадают шантаж и распространение заведомо ложной информации о должнике и его близких, порочащей честь и достоинство.