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НовостиПолитика10 июля 2023 12:43

Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы

Он предусматривает до десяти лет лишения свободы
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы

Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы применения насилия. В нем предусматривается наказание до десяти лет лишения свободы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Штрафы для коллекторов могут составлять от 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до трех. Также наказанием за угрозы насилия или уничтожения имущества нарушителям может грозить до пяти лет тюрьмы.

Максимальное же наказание в рамках нового закона могут получить коллекторы, которые организованной группой лиц применили насилие к должнику, либо же уничтожили его имущество. В этом случае штраф может достигать пяти миллионов рублей, а срок заключения возрастает до десяти лет.

Напомним, что ранее Госдума приняла этот закон в третьем чтении, после чего он и ожидал подписи главы государства. Кроме самих угроз или применения насилия, под статью попадают шантаж и распространение заведомо ложной информации о должнике и его близких, порочащей честь и достоинство.