Пресс-секретарь МККК Сатор: кассетные боеприпасы — серьезная опасность для детей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Международный Комитет Красного Креста считает, что поставка Украине кассетных боеприпасов создаст серьезную угрозу для мирного населения и особенно для детей. Такое заявление сделала РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор.

— Независимо от того, где применяется это оружие, оно имеет серьезные гуманитарные последствия для общин на долгие годы вперед. Мы слишком много раз видели по всему миру, как дети могут принять их за игрушку и получить травмы, меняющие жизнь, — подчеркнула Сатор.

Она также добавила, что кассетные бомбы причиняют огромные человеческие страдания, которые могут продолжаться десятки лет.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что де-факто США признались в военных преступлениях Украины, одобрив передачу кассетных боеприпасов Киеву. При этом отмечается, что американские чиновники открыто заявляют, что от этих бомб пострадает мирное население.