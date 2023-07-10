Белый дом: США поддерживают заявку на вступление Турции в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты поддерживают заявку Турции на вступление в Евросоюз, но отделяют этот вопрос от вступления Швеции в НАТО. Такое заявление сделали в Совете национальной безопасности Белого дома.

— США всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс ее рассмотрения — это дело между ЕС и Турцией. В центре нашего внимания находится Швеция, которая готова присоединиться к НАТО, — говорится в сообщении.

Эти слова стали ответом на высказывание Реджепа Тайипа Эрдогана, который связал предоставление членства в Североатлантическом альянсе Швеции с устранением препятствий на пути Турции к вступлению в Европейский союз.

Ранее турецкий лидер отмечал, что по-прежнему выступает против членства Швеции в Альянсе из-за их поддержки террористов. В своей речи он имел в виду целую череду акций с сожжением Корана, которые демонстрируют антиисламскую позицию Стокгольма.