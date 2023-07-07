Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не одобряет вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может одобрить вступление Швеции в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стамбул по-прежнему не может одобрить заявку на вступление Швеции в НАТО. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов", - сказал Эрдоган в своем выступлении в Стамбуле.

Речь идет о многочисленных акциях сожжения Корана и других священных книг в городах Швеции, которые демонстрируют антиисламскую позицию государства.

Турецкий президент добавил, что страна до сих пор ожидает от Швеции выполнения ряда взятых на себя обязательств, чтобы вступить в ряды Североатлантического альянса.

Ранее только две страны не одобрили заявку Швеции на вступление в НАТО, - это Турция и Венгрия. Однако накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство уже поддержало стремление шведов вступить в альянс.