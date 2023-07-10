Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от зла и пришествия антихриста

Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия становится единственной страной, которая удерживает мир от пришествия антихриста. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого приводит сайт РПЦ.

По словам патриарха Кирилла, многие люди, в том числе на Западе, смотрят на Россию с большой надеждой и вниманием как на "последний оплот".

"Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста", - сказал патриарх, добавив, что сейчас на Русскую Православную Церковь возложена "огромная духовная ответственность" за свой народ и страну, а также за весь мир.

Ранее патриарх Кирилл сообщил, что причиной конфликта России и Запада стало отсутствие общих христианских и национальных ценностей. Именно это, по его мнению, привело к военному противостоянию.