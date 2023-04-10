Патриарх Кирилл рассказал о причинах столкновения России и Запада

Патриарх Кирилл высказался о причинах конфликта между Россией и Западом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отсутствие общих ценностей у России и Запада привело к конфликту между ними. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая перед участниками трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим в воскресенье 9 апреля.

«Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию», - сказал патриарх.

Иерарх отдельно высказался о позиции России относительно нравственной системы ценностей.

«Мы не хотим, чтобы были родители номер 1 и номер 2. Мы не хотим, чтобы было утрачено различие между полами. Мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни», - подчеркнул он.

Напомним, православные верующие празднуют Вербное воскресенье 9 апреля. Фоторепортаж о том, как прошел церковный праздник в Новоиерусалимском Монастыре, здесь на KP.RU.

Тем временем противники Украинской православной церкви (УПЦ) в воскресенье 9 апреля попытались силой захватить кафедральный собор Александра Невского в Каменце-Подольском. Очевидцы сообщили, что полиция никак не реагировала на вызовы со стороны УПЦ, а верующим, которые защищают собор, пытаются вручить повестки. В то же время в храме проходило богослужение.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе традиционно встретит Пасху в церкви.