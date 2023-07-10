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НовостиОбщество10 июля 2023 17:59

Психолог рассказал, как вставать по будильнику без вреда для здоровья

Психолог Полина посоветовала не ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог рассказал, как вставать по будильнику без вреда для здоровья

Психолог рассказал, как вставать по будильнику без вреда для здоровья

Фото: Евгения ГУСЕВА

Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина в беседе с NEWS.ru рекомендовала не ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения.

Как сообщила эксперт, люди зачастую ставят будильник раньше, планируя вставать медленно, досыпая в процессе. Тем не менее, по ее словам, это не потребность организма, а пагубная привычка, которая, как правило, появляется в молодости, «когда перестраиваются наши внутренние биологические ритмы и вместе с тем часто меняется ранее привычный распорядок дня».

Полина заявила, что установка на дополнительный сон дезориентирует мозг, стимулируя таким образом выработку мелатонина, из-за чего вместо ожидаемой бодрости получают дополнительную усталость и сонливость. Врач посоветовала включить будильник повторно только на всякий случай, чтобы перестраховаться.

«Заранее определите минимально необходимую конкретно вам длину сна. В среднем это 6–8 часов, за которые организм проходит все необходимые фазы сна. Но кому-то достаточно 4–6 часов, а кому-то нужно 9–12 часов», - заявила она.