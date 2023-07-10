Психолог рассказал, как вставать по будильнику без вреда для здоровья Фото: Евгения ГУСЕВА

Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина в беседе с NEWS.ru рекомендовала не ставить будильник на 5–10 минут раньше пробуждения.

Как сообщила эксперт, люди зачастую ставят будильник раньше, планируя вставать медленно, досыпая в процессе. Тем не менее, по ее словам, это не потребность организма, а пагубная привычка, которая, как правило, появляется в молодости, «когда перестраиваются наши внутренние биологические ритмы и вместе с тем часто меняется ранее привычный распорядок дня».

Полина заявила, что установка на дополнительный сон дезориентирует мозг, стимулируя таким образом выработку мелатонина, из-за чего вместо ожидаемой бодрости получают дополнительную усталость и сонливость. Врач посоветовала включить будильник повторно только на всякий случай, чтобы перестраховаться.

«Заранее определите минимально необходимую конкретно вам длину сна. В среднем это 6–8 часов, за которые организм проходит все необходимые фазы сна. Но кому-то достаточно 4–6 часов, а кому-то нужно 9–12 часов», - заявила она.