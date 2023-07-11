Шесть человек, находившиеся на борту разбившегося вертолета в Непале, погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Непале в результате ЧП на вертолете погибли шесть человек. Воздушное судно направлялось из Катманду в Солукхумбу. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

По данным издания, на борту самолета, потерпевшего крушение во вторник 11 июля в районе Солукхумбу, находилось шесть человек. Из них пятеро - граждане Мексики, шестой человек - пилот-непалец.

В результате падения вертолета непальской авиакомпании Manang Ai все шесть человек погибли.

11 июля 2023 года появилась информация, что вертолет с шестью находившимися на борту людьми пропал в Непале. Об этом сообщил сотрудник Управления гражданской авиации страны Гьянендру Бхул. Связь с экипажем была потеряна около 10:00 по местному времени. На поиски пропавшего воздушного судна сразу был направлен вертолет спасательной службы.