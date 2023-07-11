В Непале пропал вертолет с шестью людьми на борту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вертолет с шестью людьми на борту пропал в Непале, сообщил сотрудник Управления гражданской авиации страны Гьянендру Бхул.

По информации агентства ANI, воздушное судно направлялось из Катманду в Солукхумбу. На его борту находились один пилот и пять пассажиров.

Около 10:00 по местному времени диспетчерская служба потеряла связь с экипажем. В настоящее время на поиски судна вылетел вертолет спасательной службы.

Напомним, в апреле этого года в Волгоградской области при возвращении на базу упал вертолет санавиации. Крушение произошло в Городищенском районе, пилот погиб на месте происшествия. Пассажиров в момент падения в вертолете не было.

В конце июня в Воронежской области жесткую посадку совершил вертолет Ми-8, пострадал один человек.