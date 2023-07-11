Суд в Москве оштрафовал Twitch на семь млн рублей за запрещенный в РФ контент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судебный участок мирового судьи в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на семь миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

На сервис были составлены два протокола за информацию с фейками о действии российских войск на Украине, а также три видеоролика об азартных играх и онлайн-казино. По первому протоколу Twitch получил штраф в четыре миллиона рублей, по второму - три миллиона.

Напомним, в конце мая Роскомнадзор внес Twitch в реестр социальных сетей. Ведомство направило в адрес владельца стриминга соответствующее уведомление с указанием требований российского законодательства. В Роскомнадзоре также напомнили, что с февраля 2021 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с чем интернет-площадки должны сами выявлять и блокировать информацию, которая запрещена.