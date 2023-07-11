Стрелявшего в военкома жителя Иркутской области будут судить по статье о теракте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель Усть-Илимска, который стрелял в военкома, предстанет перед судом за совершение преступлений по нескольким статьям, в том числе о совершении террористического акта.

По информации IRK.KP.RU, осенью 2022 года житель Усть-Илимска три раза выстрелил из самодельного одноствольного обреза в военного комиссара. Затем мужчина попытался сжечь актовый зал военкомата, разлив там горючую жидкость. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, а возгорание потушили очевидцы.

Следователи допросили более 80 свидетелей и провели 13 экспертиз. В настоящее время материалы дела переданы в 1-й окружной военный суд.

Ранее сайт KP.RU писал, что в ряде регионов России были совершены попытки поджогов военкоматов. Так, в сентябре прошлого года сотрудники ФСБ в Новосибирской области задержали мужчину, который подыскивал исполнителей поджогов зданий военкоматов по заданию «западных заказчиков».

До этого в Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который пытался устроить поджог военкомата в Ломоносове. В июне 2022 года двое парней подожгли деревянный военный комиссариат во Владивостоке.