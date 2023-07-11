ФСБ задержала россиянина за финансирование ВСУ

ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ Фото: Архив "КП"

Сотрудники ФСБ России задержали уроженца Пермского края за государственную измену. Мужчина причастен к финансированию Вооруженных сил Украины, заявили в пресс-службе ведомства.

«ФСБ Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», – сказано на сайте ФСБ.

Как уточняется в сообщении, задержанный является сотрудником одного из российских коммерческих банков. Он осуществил безналичный денежный перевод на счет кредитно- финансовой организации Украины с целью приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров и амуниции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Как писал сайт KP.RU, в конце июня сотрудники ФСБ задержали уроженца Львовской области, который проживал в Амурской области. По данным ведомства, он отправлял деньги на закупку беспилотников и военной техники для ВСУ. В отношении задержанного завели уголовное дело о госизмене.