Макрон заявил о намерении передать Украине дальнобойные ракеты Фото: REUTERS

Франция намерена передать Украине ракеты дальнего радиуса действия, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», – сказал он перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Как отметил политик, Франция придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила об усилении военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также пообещала и дальше работать с европейскими коллегами по вопросу определения гарантий безопасности для Киева.

Кроме того, в МИД Франции заявили, что Париж, подписавший Конвенцию по кассетным боеприпасам, с пониманием относится к решению США отправить Украине эти снаряды.