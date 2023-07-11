Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение властей Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия является ошибочным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. С нашей точки зрения, это ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, это вынудит нас принимать контрмеры», – сказал он в ходе брифинга.

По мнению пресс-секретаря президента России, новые поставки западных вооружений Украине не способны повлиять на ход событий военной спецоперации, а только «утяжелят» участь киевского режима.

Напомним, во вторник, 11 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. По его словам, Франция увеличит поставки вооружения и оборудования Украине, чтобы позволить им наносить удары вглубь.