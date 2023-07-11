Песков заявил, что Россия внимательно следит за саммитом НАТО в Вильнюсе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Власти России внимательно следят за саммитом НАТО в Вильнюсе, поскольку многие высказывания на нем будут предметом глубокого анализа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы очень тщательно это отслеживаем, потому что много высказываний будут предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности», – сказал он входе брифинга.

По мнению представителя Кремля, обсуждения на саммите альянса в Литве будут проходить в антироссийском ключе, поскольку сама НАТО представляет объединение с ярко выраженным антироссийским характером. РФ воспринимается членами военно-политического блока как враг и противник, отметил Песков.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля в Литве стартует двухдневный саммит НАТО. На него в Вильнюс приедут лидеры всех государств, входящих в Североатлантический блок. Собираются натовцы, по сути, для обсуждения одного ключевого вопроса – что делать дальше с Украиной.

Между тем в Вильнюс перед саммитом Североатлантического альянса прилетел самолет Boeing 747-E4B, выполняющий функции мобильного резервного командного пункта Министерства обороны США на случай ядерной войны.