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НовостиПолитика11 июля 2023 10:00

Песков заявил, что Россия внимательно следит за саммитом НАТО в Вильнюсе

Москва по итогам саммита примет меры для обеспечения собственной безопасности, отметил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Власти России внимательно следят за саммитом НАТО в Вильнюсе, поскольку многие высказывания на нем будут предметом глубокого анализа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы очень тщательно это отслеживаем, потому что много высказываний будут предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности», – сказал он входе брифинга.

По мнению представителя Кремля, обсуждения на саммите альянса в Литве будут проходить в антироссийском ключе, поскольку сама НАТО представляет объединение с ярко выраженным антироссийским характером. РФ воспринимается членами военно-политического блока как враг и противник, отметил Песков.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля в Литве стартует двухдневный саммит НАТО. На него в Вильнюс приедут лидеры всех государств, входящих в Североатлантический блок. Собираются натовцы, по сути, для обсуждения одного ключевого вопроса – что делать дальше с Украиной.

Между тем в Вильнюс перед саммитом Североатлантического альянса прилетел самолет Boeing 747-E4B, выполняющий функции мобильного резервного командного пункта Министерства обороны США на случай ядерной войны.