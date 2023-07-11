«Самолет Судного дня» США прилетел в Вильнюс в преддверии саммита НАТО

Американский «самолет Судного дня» прилетел в Вильнюс в преддверии саммита НАТО Фото: ru.wikipedia.org

Самолет Boeing 747-E4B, выполняющий функции мобильного резервного командного пункта Министерства обороны США на случай ядерной войны, прилетел в Вильнюс перед началом саммита НАТО.

Как следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar 24, «самолет Судного дня» вылетел накануне из американского Кэмп-Спрингс, где расположена военная база Эндрюс. Рано утром во вторник, 11 июля, судно приземлилось в столице Литвы.

Напомним, в марте этого года самолет Boeing E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта Военно-морских сил (ВМС) США, прилетал в Исландию. Этот борт должен осуществлять управление стратегическим и нестратегическим вооружением в случае ядерной войны. До развала Советского Союза такие воздушные суда находились в воздухе круглые сутки, позднее их полеты стали проводится случайным образом.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля в Литве стартует двухдневный саммит НАТО. На него в Вильнюс приедут лидеры всех государств, входящих в Североатлантический блок. Собираются натовцы, по сути, для обсуждения одного ключевого вопроса – что делать дальше с Украиной.