Экс-солистка «Тату» Лена Катина стала мамой во второй раз

Бывшая солистка «Тату» Лена Катина родила сына от бизнесмена Дмитрия Спиридонова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина стала мамой во второй раз. Радостным известием поделился муж певицы - миллионер Дмитрий Спиридонов.

«Сегодня в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене Катиной за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня», - написал бизнесмен в своих соцсетях.

Пост Спиридонов сопроводил своим фото с новорожденным.

Слухи о том, что Катина ждет ребенка, появились осенью прошлого года. Певица начала прятать фигуру под просторными нарядами, и все решили, что она в положении. Позже экс-солистка «Тату» подтвердила, что она действительно скоро станет мамой во второй раз.

Дмитрий стал отцом впервые. Для Катиной это второй ребенок, она воспитывает сына от первого брака со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. В 2015 году у супругов родился сын Александр. Однако в 2019 году пара рассталась.