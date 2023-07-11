Песков: Турция не должна носить розовые очки, ее не хотят видеть в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 11 июля, заявил, что Турцию никто не желает видеть в Европе, поэтому власти республики не должны носить розовые очки по этому поводу.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в истории Турции были периоды, когда она активно ориентировалась на Запад, были и периоды, когда это происходило менее интенсивно.

«Но также мы знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцы», - отметил Песков.

Поэтому, по его мнению, в Турции не должны носить розовые очки по этому поводу.

«Нужно называть вещи своими именами», - резюмировал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее в Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что США поддерживают заявку Турции на вступление в Евросоюз, но отделяют этот вопрос от вступления Швеции в НАТО. Эти слова стали ответом на высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который связал предоставление членства в Североатлантическом альянсе Швеции с устранением препятствий на пути Турции к вступлению в Европейский союз.