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НовостиПолитика11 июля 2023 11:35

Минобороны Белоруссии: ЧВК «Вагнер» привлекут к занятиям с вооруженными силами

Планируется взаимный обмен опытом, уточнили в оборонном ведомстве
Екатерина КОСОБОКОВА
Минобороны Белоруссии: ЧВК «Вагнер» привлекут к занятиям с вооруженными силами

Минобороны Белоруссии: ЧВК «Вагнер» привлекут к занятиям с вооруженными силами

Фото: REUTERS

Министерство обороны Белоруссии во вторник, 11 июля, сообщило, что бойцы «Вагнера» поделятся опытом с Вооруженными силами страны.

«По прибытии представителей ЧВК «Вагнер» и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий», - сказано в заявлении оборонного ведомства страны.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ЧВК «Вагнер» либо служить под началом Минобороны России, либо уйти в Белоруссию, либо просто вернуться к родным и близким.

В январе этого года российский лидер распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров по совместной подготовке военнослужащих. Тогда сообщалось, что соответствующие поручение было дано министерству обороны совместно с министерством иностранных дел. Они должны провести переговоры с Минском и подписать указанный договор.