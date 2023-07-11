Российские средства ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили в зоне спецоперации на Украине три крылатых ракеты Storm Shadow, сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки российские системы ПВЛ уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе средства ПВО ВС России сбили два самолета Су-25 Воздушных сил Украины, перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 15 украинских беспилотников.