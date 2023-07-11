Группировка войск "Днепр" сбила два украинских Су-25 в Херсонской области Фото: REUTERS

Российские войска группировки войск “Днепр” уничтожили два украинских истребителя Су-25 в Херсонской области.

“В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожены два самолета Су-25, летчикам спастись не удалось”, — сообщили РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Минобороны России также подтвердило уничтожение самолетов ВВС Украины, отметив, что они были сбиты в районе Садового и Тягинки в Херсонской области. Согласно сводке о ходе спецоперации от 11 июля российские войска с начала спецоперации сбили уже 455 украинских самолетов, 241 вертолет и более 4900 беспилотников.

Напомним, недавно немецкий телеканал NTV сообщал, что украинские летчики шокированы огромными потерями авиации ВСУ в ходе наступления. Военные в интервью телеканалу отмечали, что украинским войскам не хватает современного оборудования. Многие молодые пилоты не выдерживают и отказываются от выполнения приказов командования из-за тотального превосходства авиации ВКС России.