Госдума обязала банки РФ возвращать клиентам украденные с их счетов деньги

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе РФ приняли закон, согласно которому российские банки обязуются в течение 30 дней возместить гражданам похищенные денежные средства, если они были переведены с их счетов без добровольного согласия. Документ размещен на официальном сайте правительства.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года, а 11 июля 2023 года одобрен во втором и третьем чтении.

Теперь клиенты в случае хищения с их счета средств должны будут написать заявление, по которому банк в течение 30 дней возместит сумму операции. Если несогласованный перевод был трансграничным, то срок возвращения средств увеличивается до 60 дней. Украденная сумма должна быть возвращена гражданину в полном объеме.

Также устанавливается, что проверкой операций на признаки мошенничества должен заниматься не только банк плательщика, но и банк получателя.

Ранее Госдума приняла закон о введении в России цифрового рубля.