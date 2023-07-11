“20 километров ада”: Генерал ужаснулся положением ВСУ на поле боя

Генерал армии США Киммитт: ВСУ попали в 20-киллометровый ад российской линии обороны Фото: Александр КОЦ

Бригадный генерал армии США в отставке Марк Киммитт заявил, что наступление ВСУ не продвигается из-за качественной многоэшелонированной обороны ВС России.

“Это 20 километров ада”, — сказал военный в интервью изданию Wall Street Journal.

По его словам, российская армия смогла качественно укрепиться в новых регионах России, что и стало причиной отсутствия успехов у Киева, несмотря на огромную поддержку от западных союзников. Киммитт подчеркнул, что таким образом ВСУ оказались в ловушке, а на передовой в данный момент идут крайне тяжелые бои.

Напомним, ранее командир подразделения ВСУ в интервью Wall Street Journal также признался, что в ходе текущего наступления украинские войска “были шокированы” масштабом подготовки российской линии обороны, а позже издание отмечало, что наступательным подразделениям ВСУ не хватает танков и бронетехники, поэтому в результате штурмов украинская армия несет значительные потери в личном составе.

Тем временем командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что украинская армия попала в сложную ситуацию на одном из направлений, а ВС России в любой момент могут перехватить инициативу и пойти в контрнаступление.