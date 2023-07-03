Командир ВСУ Сырский заявил об угрозе наступления России на Часов Яр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что украинская армия попала в сложную ситуацию на артемовском направлении, а ВС РФ в ближайшее время могут начать наступление в направлении города Часов Яр.

“Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно жарко”, — приводит слова военного издание "Украинская правда".

Напомним, бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак предупреждал командующих ВСУ, что ответный удар ВС России несет для них гораздо большую угрозу, чем первая линия обороны.

Также он отмечал, что украинская армия не добивается успехов из-за плохой подготовки наступательных подразделений ВСУ, а также из-за превосходства ВС РФ в авиации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже признавал, что тотальное преимущество российской армии в воздухе серьезно мешает наступлению ВСУ, однако еще больше на темпы и успех этой операции негативно влияет нестабильная поставка артиллерийских боеприпасов.

Тем временем Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что собственные запасы вооружения альянса уже заметно истощены и у союзников Киева уже нет запасов для снабжения украинской армии.