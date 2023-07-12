Российский Су-34 ударил по ремонтной базе ВСУ на Купянском направлении

Истребитель Су-34 ударил по ремонтной базе ВСУ на Купянском направлении Фото: Минобороны РФ

Истребитель Су-34 российской группировки «Запад» нанес удар по пункту временной дислокации, а также ремонтной базе 28-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был расположен на Купянском направлении. Об этом в среду, 12 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 … нанес авиационный удар по пункту временной дислокации и ремонтной базе подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона», - приводит ТАСС заявление начальника пресс-центра группировки, который также сообщил, что украинские войска потеряли часть взвода.

Днем ранее, во вторник, 11 июля, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска существенно продвинулись на Купянском направлении. Кроме того, по его словам, Вооруженные силы (ВС) России освободили несколько территорий на востоке Харьковской области.