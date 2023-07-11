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НовостиПолитика11 июля 2023 6:23

Подполковник ЛНР Марочко сообщил о продвижении российских войск под Купянском

Также освобождены ряд восточных территорий Харьковской области
Екатерина КОСОБОКОВА
Подполковник ЛНР Марочко сообщил о продвижении российских войск под Купянском

Подполковник ЛНР Марочко сообщил о продвижении российских войск под Купянском

Фото: Александр КОЦ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко во вторник, 11 июля, рассказал, что российские войска существенно продвинулись в направлении Купянска.

«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российские войска также освободили несколько территорий на востоке Харьковской области.

Ранее Марочко рассказывал о переброске оперативных резервов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Тогда эксперт отмечал, что в состав колонн входит автомобильная и бронированная техника, в том числе танки.

Сайт KP.RU ранее также писал, что в Минобороны Украины признали продвижение российских войск на четырех направлениях.