Подполковник ЛНР Марочко сообщил о продвижении российских войск под Купянском
Фото: Александр КОЦ
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко во вторник, 11 июля, рассказал, что российские войска существенно продвинулись в направлении Купянска.
«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что российские войска также освободили несколько территорий на востоке Харьковской области.
Ранее Марочко рассказывал о переброске оперативных резервов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Тогда эксперт отмечал, что в состав колонн входит автомобильная и бронированная техника, в том числе танки.
Сайт KP.RU ранее также писал, что в Минобороны Украины признали продвижение российских войск на четырех направлениях.