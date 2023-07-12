Полина Гагарина рассказала о своем главном недостатке Фото: из соцсетей

Певица Полина Гагарина рассказала об особенностях своей личности и характере, назвав также свой главный недостаток.

Как рассказала артистка, она старается жить согласно особым правилам. По ее словам, для нее важно, чтобы «сердце и душа находились в чистоте», но, тем не менее, это не исключает наличие недостатка. Такой особенность певица назвала свою суетливость и нетерпеливость.

«Я очень суетлива в некоторых ситуациях. Ее еще можно назвать нетерпеливостью. Это происходит потому, что мне, как человеку огненному, энергичному и активному, иногда хочется сделать что-то сразу и побыстрее», - рассказала артистка в интервью hellomagrussia.ru.

Гагарина отметила, что пытается каждый день работать над своим недостатком. Как заявила певица, она учится замечать, что «все важное требует большой и планомерной работы», а также делать иначе.

Напомним, ранее Гагарина похвасталась роскошью в доме за 1 млн долларов, отметив, что в нем две кухни и огромный бассейн.