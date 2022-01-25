Две кухни, зеркальный камин и огромный бассейн: Полина Гагарина похвасталась роскошью в доме за 1 млн долларов

Полина Гагарина заехала в новый дом после трех лет ремонта. Фото: Инстаграм

Полина Гагарина - счастливый новосел: после трех лет масштабного ремонта певица наконец въехала в дом своей мечты в Подмосковье. Результат дизайнерских трудов так впечатлил хозяйку, что обычно закрытая Полина даже провела видеоэкскурсию для подписчиков, показав им детали интерьера. Правда, пока только на первом этаже - свою спальню и комнаты детей Гагарина бережет от чужих глаз.

Дом Гагариной поражает размерами. Фото: Первый канал.

Бассейн Гагарина называет "мои Мальдивы". Фото: Инстаграм

У дочери Мии появилась отдельная комната. Фото: Инстаграм

Входную зону Полина оформила в светлых тонах: белые стены, высокие белые шкафы, такого же цвета двери, на которых пока нет ручек - "они в пути, уже едут". На полу помещений - стилизованный под советский паркет "елочкой", в гардеробной - цветная плитка, которая сочетается с серыми комодами и шкафами. Кстати, из-за "елочки", высоких потолков под 7-8 метров и таких же длинных штор на окнах гостиная Гагариной оказалась похожа на холл дома культуры. Разве что люстра оказалась нетипичной: ее дизайнеры оформили в виде букета из цветов-фонариков, которые свисают с потолка на длинных тоненьких проводах.

Под гардеробную отведена целая комната. Фото: Инстаграм

Главная фишка гостиной - необычная люстра. Фото: Инстаграм

- Это был очень тяжелый выбор. Мы искали что-то невероятное, разлетистое, не хрусталь... И когда увидели эту люстру, поняли, что это шедевр, - расхвалила певица необычный светильник.

Кухня Гагариной поделена на две зоны: обеденную, оформленную в западных традициях со столом-островом, и рабочую - с плитой и полочками со специями.

- На этом произведения искусства в доме не заканчиваются, - похвасталась хозяйка, продемонстрировав оригинальный зеркальный камин. - Он возник не просто так. Здесь две несущие конструкции, которые нельзя было никак обойти, и наш дизайнер придумала такой ход. Камин, кстати, действующий - его можно растопить.

Рабочая зона кухни скрыта от обеденной. Фото: Инстаграм

Зеркальный камин закрывает несущие конструкции. Фото: Инстаграм

Тот самый шелковый ковер за 160+ тысяч рублей. Фото: Инстаграм

И последнее, что показала подписчикам Полина Гагарина - "фантастический" шелковый ковер, который отливает разными цветами. Стоит такое изделие от 160 тысяч рублей.

Напомним, до переезда певица с мамой и детьми жила в другом загородном доме, поскромнее. Но еще в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым Полина задумала переезд: мол, хотелось создать просторное и монументальное родовое гнездо. Именно таким и получился дом мечты: огромный, растянутый в длину особняк с панорамными окнами. На участке, окруженном лесом и озером, в прошлом году съемочная группа одной из телепрограмм установила фонтан, кованые скамейки, античные скульптуры и беседку с очагом, на котором можно готовить шашлык. По оценкам экспертов, дом Гагариной стоит от 1 млн долларов плюс ремонт, который обошелся примерно в полмиллиона.