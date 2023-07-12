Появилось первое видео захваченного русскими бойцами американского БМП Bradley Фото: REUTERS

Российские бойцы захватили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовано в сети.

«А сейчас мы пригоним мотолыгу и заберём эту ****», - заявили российские военные, передав также «привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В минувший вторник, 11 июля, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала проведения наступления. Как сообщил глава российского военного ведомства, потери украинских войск с 4 июня 2023 года составили свыше 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.

Кроме того, 10 июля в Минобороны РФ заявили, что с начала специальной военной операции в ряды украинских войск официально вступили 11 675 иностранных наемников из более чем 80 стран, однако на данный момент остались лишь 2 тысячи.