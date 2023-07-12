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НовостиПолитика12 июля 2023 5:46

Появилось первое видео захваченного русскими бойцами американского БМП Bradley

Боевую машину изучат российские эксперты
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Появилось первое видео захваченного русскими бойцами американского БМП Bradley

Появилось первое видео захваченного русскими бойцами американского БМП Bradley

Фото: REUTERS

Российские бойцы захватили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовано в сети.

«А сейчас мы пригоним мотолыгу и заберём эту ****», - заявили российские военные, передав также «привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В минувший вторник, 11 июля, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала проведения наступления. Как сообщил глава российского военного ведомства, потери украинских войск с 4 июня 2023 года составили свыше 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.

Кроме того, 10 июля в Минобороны РФ заявили, что с начала специальной военной операции в ряды украинских войск официально вступили 11 675 иностранных наемников из более чем 80 стран, однако на данный момент остались лишь 2 тысячи.