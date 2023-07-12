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НовостиВ мире12 июля 2023 5:53

Китай обвинил НАТО в искажении и дискредитации политики КНР

Коммюнике саммита альянса изобилует менталитетом времен холодной войны, заявили в Пекине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Китай обвинил НАТО в искажении и дискредитации политики КНР

Китай обвинил НАТО в искажении и дискредитации политики КНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление стран НАТО по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса о Китае намеренно искажает и дискредитирует политику Пекина, заявило постпредство КНР при Евросоюзе.

«Коммюнике саммита НАТО пространное и повторяет старые песни, изобилующие менталитетом времен холодной войны и идеологическими предубеждениями. Содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, произвольно искажает позицию и политику Китая и преднамеренно дискредитирует КНР», – сказано на сайте дипмиссии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита альянса заявил, что члены блока договорились совместно противостоять усилению влияния Китая. В коммюнике саммита НАТО сказано, что политика Пекина бросает вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, однако он всегда открыт к взаимодействию с Китаем.

Сайт KP.RU рассказывал о главных итогах первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.