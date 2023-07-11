Зеленский не выступал, но почти все обсуждавшиеся сегодня вопросы так или иначе касались Украины Фото: REUTERS

В Вильнюсе 11 июля 2023 года прошли мероприятия, включенные в повестку первого дня саммита стран-участниц НАТО.

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ САММИТА НАТО В ВИЛЬНЮСЕ 11 ИЮЛЯ 2023

Зеленский не выступал, но почти все обсуждавшиеся сегодня вопросы так или иначе касались Украины.

Была согласована декларация по вопросу Незалежной в альянс, утверждена многолетняя программа военной помощи Украине, а также создание специального совета Украина-НАТО.

Все это не оправдало ожиданий киевского режима, нацелившегося на членство в организации: Киев пригласят, как подтвердит генсек НАТО Йенс Столтенберг, лишь «когда все условия будут соблюдены».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Зеленскому ничего не оставалось делать, как признать, что Украину принимать в НАТО никто не собирался и не собирается. И он разразился в соцсетях гневом, назвав происходящее абсурдом.

Пришлось натовцам посчитать и деньги, которые они тратят на Украину и обеспечение функционирования натовских структур. А поскольку средств нет, и брать их, кроме как из госбюджетов неоткуда, всем участникам придется раскошелиться, доведя минимальный уровень военных расходов до 2% ВВП, урезав расходы на развитие, социальные и иные программы.

Все это происходило на фоне заявления, согласно которому у НАТО якобы нет никаких стремлений вступать в конфронтацию с Россией. Зато в США и Европе хотят видеть Россию поверженной или, по крайней мере, сдающей свои позиции: в итоговом документе первого дня саммита натовцы призвали нашу страну «немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины». Также в коммюнике говорится, что «Россия является самой серьезной угрозой безопасности союзников по НАТО».

В альянсе заявили о якобы нежелании конфликтовать с Россией Фото: REUTERS

- Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник. – так прокомментировал происходящее в Вильнюсе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Под тоже Песков имел в виду еще и Китай, поскольку еще одной вильнюсской договоренностью стало зафиксированное на бумаге стремление натовцев защищаться «от угрожающего поведения Китая».

Североатлантический альянс всегда позиционировал себя как оборонный союз стран Западной Европы и США. А Китай, как известно, не имеет общих границ ни с одной из этих стран. Но расширения на восток Европы (а теперь еще и на Скандинавию) НАТО, судя по всему, мало. И обсуждение «китайского вопроса» указало на новые цели организации – спровоцировав очередной конфликт в Восточной Европе, натовцы нацелились на азиатский регион.

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