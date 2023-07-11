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В мире11 июля 2023 18:40

Рухнувшие надежды Киева и поиски "врага": главные итоги первого дня саммита НАТО

В альянсе заявили о якобы нежелании конфликтовать с Россией. Собрали главные итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля 2023 года
Людмила ПЛОТНИКОВА
Зеленский не выступал, но почти все обсуждавшиеся сегодня вопросы так или иначе касались Украины

Зеленский не выступал, но почти все обсуждавшиеся сегодня вопросы так или иначе касались Украины

Фото: REUTERS

В Вильнюсе 11 июля 2023 года прошли мероприятия, включенные в повестку первого дня саммита стран-участниц НАТО.

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ САММИТА НАТО В ВИЛЬНЮСЕ 11 ИЮЛЯ 2023

Зеленский не выступал, но почти все обсуждавшиеся сегодня вопросы так или иначе касались Украины.

Была согласована декларация по вопросу Незалежной в альянс, утверждена многолетняя программа военной помощи Украине, а также создание специального совета Украина-НАТО.

Все это не оправдало ожиданий киевского режима, нацелившегося на членство в организации: Киев пригласят, как подтвердит генсек НАТО Йенс Столтенберг, лишь «когда все условия будут соблюдены».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: REUTERS

Зеленскому ничего не оставалось делать, как признать, что Украину принимать в НАТО никто не собирался и не собирается. И он разразился в соцсетях гневом, назвав происходящее абсурдом.

Пришлось натовцам посчитать и деньги, которые они тратят на Украину и обеспечение функционирования натовских структур. А поскольку средств нет, и брать их, кроме как из госбюджетов неоткуда, всем участникам придется раскошелиться, доведя минимальный уровень военных расходов до 2% ВВП, урезав расходы на развитие, социальные и иные программы.

Все это происходило на фоне заявления, согласно которому у НАТО якобы нет никаких стремлений вступать в конфронтацию с Россией. Зато в США и Европе хотят видеть Россию поверженной или, по крайней мере, сдающей свои позиции: в итоговом документе первого дня саммита натовцы призвали нашу страну «немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины». Также в коммюнике говорится, что «Россия является самой серьезной угрозой безопасности союзников по НАТО».

В альянсе заявили о якобы нежелании конфликтовать с Россией

В альянсе заявили о якобы нежелании конфликтовать с Россией

Фото: REUTERS

- Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник. – так прокомментировал происходящее в Вильнюсе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Под тоже Песков имел в виду еще и Китай, поскольку еще одной вильнюсской договоренностью стало зафиксированное на бумаге стремление натовцев защищаться «от угрожающего поведения Китая».

Североатлантический альянс всегда позиционировал себя как оборонный союз стран Западной Европы и США. А Китай, как известно, не имеет общих границ ни с одной из этих стран. Но расширения на восток Европы (а теперь еще и на Скандинавию) НАТО, судя по всему, мало. И обсуждение «китайского вопроса» указало на новые цели организации – спровоцировав очередной конфликт в Восточной Европе, натовцы нацелились на азиатский регион.

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