Марочко заявил о прибытии иностранных наемников для усиления ВСУ под Купянском Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники прибыли в подразделения украинских войск на Купянском направлении.

Как заявил Марочко, иностранные наемники прибыли под Купянск, чтобы усилить диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в данном районе была поставлена техника.

«По экипировке, вооружению и технике можно предположить, что прибыли специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности», - приводит ТАСС слова подполковника.

Марочко также сообщил, что во многих случаях иностранные наемники владеют узкой специализацией, составляя в основном инженерно-саперные подразделения.

Днем ранее, 11 июля, Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России серьезно продвинулись на Купянском направлении, отметив также, что российские войска освободили несколько территорий на востоке Харьковской области.