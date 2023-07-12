В Польше заявили об истерии из-за «неосознанного» российского шпионажа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша охвачена истерией из-за мнимой угрозы российского шпионажа. Об этом пишет издание Mysl Polska, отмечая, что Агентство внутренней безопасности (ABW) республики из-за этого ведет себя сюрреалистично, но последствия их действия серьезны и реальны.

«Истерия "русские под каждой кроватью" - это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды», - пишет обозреватель издания Конрад Рекас.

Такие действия властей Польши в статье названы попыткой освободить территорию республики от общеприменимого права. Как заявляет автор публикации, внесенная в уголовный кодекс Польши формула «неосознанного шпионажа» стала актом репрессий в отношении независимой оппозиции.

Рекас обратил внимание на произошедшие в Польше задержания по подозрению в шпионаже в пользу Москвы, отметив, что обвинения предъявили людям, которые фотографировали железнодорожные составы, а также многочисленным критикам поддержки Киева и хоккеисту Максиму Сергееву.

Пару дней назад, 10 июля, спецслужбы Польши задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России. При этом генпрокурор республики отметил, что вскоре возможны «очередные задержания».