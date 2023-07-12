Белый дом: гарантии безопасности для Украины будут объявлены 12 июля 2023

США и G7 представят гарантии безопасности для Украины 12 июля 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны «Большой семерки» объявят гарантии безопасности для Украины в среду, 12 июля, по итогам саммита НАТО, сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.

«Президент Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом Зеленским. США вместе лидерами G7 объявят о намерении помочь Украине построить вооруженные силы, чтобы защитить себя и сдерживать будущие атаки», – сказала она в ходе брифинга.

Напомним, гарантии безопасности для Киева обсуждаются на уровне стран G7, а не НАТО. Об сообщило агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники. По их словам, США не хотят смешивать вопросы возможного членства Украины в НАТО и гарантий ее безопасности на саммите в Вильнюсе. Соответственно, все гарантии могут быть согласованы только после саммита альянса, то есть 12 июля.