Reuters: гарантии безопасности для Украины обсуждаются на уровне G7, а не НАТО

Гарантии безопасности для Киева согласовываются не в рамках НАТО, а на уровне G7 Фото: REUTERS

Гарантии безопасности для Киева обсуждаются на уровне стран группы G7, а не НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.

Источник сообщил, что именно США не хотят смешивать вопросы возможного членства Украины в НАТО и гарантий их безопасности на предстоящем саммите в Вильнюсе. Соответственно, все гарантии могут быть согласованы только после саммита альянса, который пройдет 11-12 июля.

Так, гарантии безопасности для Украины сейчас согласовываются в рамках стран G7, в состав которых входят Великобритания, Германия, США, Франция, Италия, Канада и Япония. К дискуссиям присоединился Европейский союз.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина в случае вступления в альянс станет угрозой для России.

Сайт KP.RU в большом материале объяснил, почему США препятствуют членству Украины в НАТО.