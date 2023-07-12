ФСБ задержала пособников сирийских террористов в Комсомольске-на-Амуре Фото: Архив "КП"

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, базирующейся в сирийском Идлибе.

«В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пресечена противоправная деятельность участников террористической ячейки, оказывавших пособническую помощь находящимся в Сирии членам террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, – сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ФСБ, задержанными оказались выходцы из Центральной Азии. При задержании у них изъяли средства связи с террористическим и экстремистским контентом и обнаружили переписку с действующими боевиками в Сирии. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за содействие террористической деятельности, они взяты под стражу.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ задержала агента украинской разведки, совершившего 23 февраля 2023 года подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма.

*Запрещенная в России террористическая организация