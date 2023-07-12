В Орске пятерых детей выписали из больницы после отравления молочной продукцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Орске из больницы выписали пятерых детей, которые были госпитализированы с отравлением молочной продукцией, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

«Из девяти госпитализированных детей пятеро в настоящее время выписываются в связи с отсутствием жалоб в удовлетворительном состоянии. В стационаре продолжают лечение четверо детей, только двое получали инфузионную терапию – капельницы», – приводятся ее слова на сайте Минздрава Оренбургской области.

По словам главы ведомства, ни у одного из госпитализированных детей не было ухудшения состояния, и только у двоих из них была температура не выше 37,5. В настоящее время в детских садах Орска усилили утренний фильтр и проверили пищеблоки. У всех детей были взяты ПЦР-тесты на вирусы, они оказались отрицательными, добавила Савинова.

Во вторник, 11 июля, медработники сообщили, что бригады скорой помощи выезжали 36 раз на вызовы к детям в возрасте от трех до шести лет, которые имели одинаковые симптомы. Все они были в детсадах разных районов города, однако им поставили один предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция.

В администрации Орска возможной причиной отравления в детсадах назвали употребление йогурта.