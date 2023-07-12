Российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление – там наши ребята действительно перешли в контратаку и резервы свои подтянули. На ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении», – сказал он в эфире телепередачи «Соловьев Live».

По словам врио главы ДНР, в Авдеевке и Ласточкино у российских войск определенные успехи, и идет изменение позиций.

Как писал сайт KP.RU, накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о контратаке российских сил на Краснолиманском направлении. По его словам, Вооруженные силы РФ перешли в контратаку и продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.

В российском оборонном ведомстве также заявили о безуспешных попытках Вооруженных сил Украины вести наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.