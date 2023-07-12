Реакция Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины выгодна России

Генерал США Маккафри: Зеленский сыграл на руку России реакцией на решения НАТО Фото: REUTERS

Генерал США в отставке Барри Маккафри считает выгодной России реакцию украинского президента Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению страны в альянс. Об этом сообщает Newsweek.

По мнению Маккафри, настаивать на этом решении о вступлении Украины в НАТО безрассудно.

"Это играет на руку Путину, поскольку Зеленский выставляет это так, будто он сражается против НАТО, а не с соседним государством. Он стучится в закрытую дверь”, - заявил эксперт.

Также Маккафри уточнил, что члены альянса не желают принимать участие в конфликте с Москвой и Киевом прямо, иначе это приведет к еще большей эскалации. При этом, несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, она получает большую помощь со стороны Запада.

Украинский президент Владимир Зеленский еще до своего приезда раскритиковал заявления стран НАТО на саммите в Вильнюсе о перспективах вступления Украины в альянс.