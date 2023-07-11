“Абсурдно”: Зеленский устроил истерику еще до приезда на саммит НАТО

Зеленский раскритиковал позицию НАТО по перспективе вступления Украины в альянс Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявления стран НАТО на саммите в Вильнюсе о перспективах вступления Украины в альянс.

“Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины в альянсе. И когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…”, — возмутился Зеленский в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что получил сигналы об обсуждении формулировки еще до приезда на саммит НАТО. При этом альянс сейчас обсуждает лишь приглашение Украины, а не ее членство в военном блоке.

Напомним, с 11 по 12 июля в Литве пройдет саммит НАТО. При этом то, что одной из основных тем заседания станет лишь предоставление Украине гарантий безопасности со стороны военного блока, было известно задолго до начала саммита.

Зеленский ранее признавал, что вступление Украины в альянс невозможно, пока на территории страны идут боевые действия. Генсек альянса Йенс Столтенберг указывал, что сам вопрос вступления Украины не будет иметь никакого смысла в случае победы России на поле боя.