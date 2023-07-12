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НовостиПолитика12 июля 2023 9:43

Песков: предоставляя гарантии Киеву, НАТО фактически посягает на безопасность РФ

Песков назвал НАТО несущим нестабильность и агрессию альянсом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: предоставляя гарантии Киеву, НАТО фактически посягает на безопасность РФ

Песков: предоставляя гарантии Киеву, НАТО фактически посягает на безопасность РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предоставляя какие-либо гарантии безопасности Украине, страны – члены НАТО посягают на безопасность России. Он также назвал этот блок наступательным альянсом, несущим нестабильность и агрессию.

«Они делают плохо нам, что мы будем учитывать и из чего будем исходить», - заявил представитель Кремля.

Песков также добавил, что НАТО – «альянс, который несет нестабильность, который несет агрессию».

Напомним, ранее Politico сообщило, что страны – члены Североатлантического альянса срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины. Как отмечалось, такие гарантии означают, что страны блока будут «еще очень долго оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их».