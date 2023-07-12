Министр обороны Украины Резников обеспокоен гарантиями безопасности от G7 Фото: REUTERS

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность по поводу гарантий безопасности, которые намерены предложить страны «Большой семерки» (G7), заявив о своем желании узнать цену таких обещаний.

Ранее Sky News сообщил, что декларация «Большой семерки» о гарантиях безопасности Украины может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что они могут быть объявлены в среду, 12 июля.

Тем временем, Резников выразил обеспокоенность по поводу характера гарантий безопасности.

«После Будапештского меморандума мы не будем... просто доверять документу без какой-либо платы», - приводит газета Telegraph слова главы украинского военного ведомства.