Нарышкин заявил, что обсуждал с главой ЦРУ судьбу Украины в июне 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что провел в июне 2023 года телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, в котором они обсудили судьбу Украины.

«Разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была посвящена событиям вокруг Украины. Рассуждали, а что же делать с Украиной», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как уточнил Нарышкин, беседа с Бернсом длилась около часа. По словам директора СВР, о личной встрече с главой ЦРУ он не договаривался, однако вероятность ее существует.

Напомним, Нарышкин заявлял, что Москва знала о планах Киева начать готовить силы в 2022 году, чтобы «задушить Донбасс». По его словам, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, чтобы избежать таких действий со стороны Украины.