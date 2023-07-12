Нарышкин заявил, что условия для переговоров по Украине еще должны созреть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры по Украине рано или поздно будут возможны, однако условия для них еще должны созреть. Такого мнения придерживается директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«То, что переговоры рано или поздно будут возможны, это естественно, потому что любой конфликт, в том числе и вооруженный конфликт, заканчивается переговорами», - заявил Нарышкин в беседе с ТАСС.

Однако он добавил, что условия для таких переговоров должны еще созреть.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России. Поэтому переговоры с ней не имеют перспектив.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что для прекращения украинского конфликта страны Запада должны отказаться от своих планов. По словам Лаврова, сейчас речь идет не о новом этапе холодной войны, а о прекращении существования биполярного мира, превращении его в многополярный мировой порядок.