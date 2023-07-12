Министр обороны Британии обвинил Украину в неблагодарности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Киев должен продемонстрировать «благодарность» своим западным союзникам, даже несмотря на разочарование по поводу того, как Североатлантический альянс сформулировал перспективы членства Украины.

«Мы дали 83 миллиарда долларов или что-то в этом роде, мы не Amazon», - напомнил он, предупредив, что «благодарность» поможет сохранить поддержку западных стран.

Уоллес также отметил, что в ходе саммита НАТО Украине заявили о его законном месте в альянсе.

«Здесь есть небольшое предостережение, которое заключается в том, нравится вам это или нет, люди хотят видеть благодарность», - приводит Politico заявление главы британского военного ведомства.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский устроил истерику из-за позиции НАТО, назвав «абсурдным» отсутствие «временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины в альянсе».