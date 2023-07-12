Российские средства ПВО перехватили четыре ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации

Российские средства ПВО перехватили четыре ракеты Storm Shadow в зоне СВО Фото: пресс-служба Минобороны России

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России перехватили за сутки четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в зоне военной спецоперации на Украине, сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские системы ПВО уничтожили за сутки 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО ВС России сбили в зоне спецоперации на Украине три крылатых ракеты Storm Shadow, один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и сбили два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, были уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.