Российские войска отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в среду, 12 июля, заявило, что за прошедшие сутки группировка Вооруженных сил (ВС) России «Юг» на Донецком направлении отразила 30 атак украинских войск

«Мужественными и грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии, за сутки успешно отражены 30 атак противника», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Кроме того, сообщается о поражении скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В сообщении уточняется, что украинская сторона потеряла до 335 военных, девять единиц техники, в том числе одну британскую буксируемую гаубицу FH-70.

Напомним, российские войска сорвали попытку украинской армии занять опорный пункт на Донецком направлении. Как сообщалось, обнаружить противника смогли за счет разведчиков и беспилотников.