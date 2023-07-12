Президент Южной Кореи заявил, что ракеты КНДР могут долететь до Парижа и Берлина Фото: REUTERS

Ядерные ракеты Корейской Народно-Демократической Республики способны долететь до Вильнюса, Парижа и Берлина, предупредил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

«Ядерные ракеты Северной Кореи представляют реальную угрозу и способны ударить не только по Вильнюсу, но и по Парижу, Берлину и Лондону», – заявил политик на встрече лидеров стран НАТО и их партнеров в Вильнюсе.

Он отметил, что безопасность Европы и Азии взаимосвязана, призвав Австралию, Японию и Новую Зеландию укреплять сотрудничество в этой сфере. Юн Сок Ёль также пообещал, что КНДР заплатит за пуск баллистической ракеты, который состоялся в среду, 12 июля.

Напомним, агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Кореи сообщало, что КНДР запустила из района Пхеньяна одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 15 июня этого года.